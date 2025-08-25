Ex viola, Arthur a un passo dall'addio alla Juventus: tornerà al Gremio
Arthur lascia l'Italia e vola in Brasile. Come riporta Tuttomercatoweb.com, d attendere l'ex Fiorentina, ancora sotto contratto con la Juventus dopo il prestito nell'ultima stagione con il Girona, c'è il Gremio, la squadra che lo ha cresciuto e che ora lo riaccoglie per un nuovo capitolo della sua carriera. Lo stesso Arthur, in mattinata, ha postato tramite le storie Instagram un'immagine che mostra il finestrino di un aereo alle quali ha aggiunto l'emoji della casa. Ora resta solo da attendere lo sviluppo dell'operazione in tutti i suoi dettagli.
