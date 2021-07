EFFENBERG, L'Italia è la mia favorita per l'Europeo

L'ex centrocampista viola Stefan Effenberg candida l'Italia come favorita per l'Europeo: "Per me gli azzurri sono i favoriti per l’Europeo e il fatto che abbiamo saltato il Mondiale del 2018 li rende ancora più forti. Mancini ha messo insieme una squadra che gioca un bel calcio, anche offensivo. Ora incontreranno la Spagna che ha un obiettivo simile, ma credo ancora nell'Italia anche se qui (in Germania NdR) non a tutti fa piacere sentirlo", le sue parole a Sport1.