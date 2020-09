DIAMANTI, Per la punta tocca frugarsi. Borja...

Alessandro Diamanti ha parlato della Fiorentina durante un'intervista in cui ha toccato tanti temi, a partire dal suo ex allenatore, Iachini: "Mi ha allenato, gli voglio bene perché è una persona splendida e competente, un professionista, che finora però non aveva mai avuto una grande opportunità. Iachini è uno che pensa solo a lavorare, non al futuro, così non si può rimproverare niente. E’ molto legato a Firenze, si capiva anche dall'emozione che provava quando giocavamo al Franchi. Commisso? Mi piace che stia investendo ma soprattutto gestendo la società in modo familiare, cosa ormai rara nel calcio ed ho fatto i complimenti a Barone per come si stanno approcciando"

"Borja Valero? E’ come se non avesse mai lasciato Firenze in fondo. Mi fa piacere che stia tornando alla Fiorentina, farà bene grazie alla sua qualità. Serve un attaccante? Allora "frughiamoci" come si dice, e prendiamolo. Nella tradizione della Fiorentina c'è stato sempre un bomber, altrimenti devi prendere due trequartisti che in due fanno gli stessi gol. Chiesa? Giocare a Firenze ad alti livelli potrebbe dargli più soddisfazioni che andare in un altro club".