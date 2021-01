DI LIVIO, Viola dà piccoli segnali. Contro la Lazio...

Tra due giorni si scontrano Lazio e Fiorentina. Per parlare del momento dei capitolini e della prossima sfida con i toscani, Laziopress.it ha contattato in esclusiva l’ex viola Angelo Di Livio: “Contro la Fiorentina è una di quelle partite che danno dei segnali. Sei punti possono essere pochi, ma se la Lazio non vince mercoledì e davanti non perde nessuno diventa difficile. Le altre squadre corrono perché la Roma a livello di continuità sta facendo bene, l’Atalanta sembra essere tornata, la Juventus la devi sempre considerare. La deve si deve un po’ svegliare”.

Sulla Fiorentina e l'inizio di campionato: “Mi dispiace perché la Fiorentina è una buona squadra, ma non può essere in quelle posizioni. Ha vinto con la Juventus e ieri ha pareggiato a Bologna, qualche segnale lo sta dando. Tra due giorni però viene a Roma a sfidare la Lazio e non può permettersi di perdere punti. D’altro canto i biancocelesti hanno bisogna di una vittoria, sarà sicuramente una bella partita da vedere”.

Su Commisso: “Commisso si era presentato con altri presupposti, ma la realtà dice che Fiorentina, Torino e Genoa sono formazioni che si devono salvare. Le neopromosse giocano bene quindi le altre compagini devono stare molto attente”.