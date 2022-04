DI GENNARO, Crollo viola parte dalla Coppa Italia

L'ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro, attuale commentatore tv ed opinionista, ha parlato durante la trasmissione Stadio Aperto del momento attraversato dalle varie squadre italiane, trattando anche la situazione dei viola: "Secondo me il crollo della Fiorentina inizia dalla Coppa Italia e vedo un appannamento analogo a quello del Napoli, verticale. Certo, se pensiamo alla sfida con l'Udinese Silvestri ha preso voti alti però la sconfitta in casa è pesante. L'incertezza sul futuro di Italiano secondo me incide, a fine aprile bisognerebbe essere sicuri. Ora la vedo dura da un punto di vista ambientale e mentale per un allenatore che ha fatto capire di non sapere ancora se vuole o meno rimanere".

Italiano deve migliorare come tecnico? Su cosa?

"Qualche scelta, come Ikoné mezzala, mi ha lasciato dubbioso e ha fatto perdere equilibrio alla difesa. Certo, non si può addebitare tutto al calciatore, il discorso è generale: c'è qualche infortunio di troppo e un organico che deve crescere".