DI CHIARA, Corvino ha fallito. Nuova proprietà...

L'ex calciatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha parlato del momento che stanno vivendo i viola. Ecco quanto ha detto: “Cambio di proprietà? La comunicazione alla Fiorentina non è ottima e si è capito davvero poco. Io spero che la trattativa possa concludersi entro questa settimana perché è troppo più importante pensare alla squadra per ripartire e bisogna muoversi con anticipo. Ci sono rassicurazioni economiche, ma da qui a realizzare la trattativa... Corvino? Dargli un premio è eccessivo (ride, ndr). A parte gli scherzi avrà fatto qualcosa di buono, ma davvero poco. Non conta dove sei alla prima giornata, ma all'ultima: l'annata è stata fallimentare ora serve ripartire, qualunque proprietario ci sarà".