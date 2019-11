DE SISTI, Ribery è fondamentale: chance per l'E.L.

Giancarlo De Sisti, ex calciatore ed ex allenatore, è intervenuto a Maracanà, durante TMW Radio, per parlare dei principali temi di attualità che riguardano il mondo Fiorentina: "Non molti avrebbero detto che la squadra viola avrebbe fatto una partenza così buona con Ribery, che ha arricchito la fantasia di questa squadra insieme a Chiesa e Castrovilli, che si sta dimostrando un ottimo centrocampista. E' una squadra buona, allenata bene, anche se Montella ha avuto una prova di grande fiducia, perché i risultati della scorsa stagione non erano stati confortanti. Il contributo di Ribery è stato fondamentale. Credo che la Fiorentina farà un buon campionato, magari lottando per un posto in Europa League".