Daniel Niccolini: "Italiano sta rispondendo bene alle cure. Il Bologna ha voglia di fare comunque bene"

vedi letture

Il vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, con lui già alla Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League Steaua Bucarest-Bologna, spiegando anche come sta lo stesso Italiano in ospedale per un problema respiratorio: "Il mister sta meglio, sta rispondendo bene alle cure, vediamo per quanti giorni dovrà rimanere ricoverato, speriamo il meno possibile. La voce del mister è sempre diversa da quella di un collaboratore, ma mi sento di dire che il gruppo è intelligente e ha voglia di fare, ha rispetto per me e lo staff. Ci siamo aiutati molto per preparare questa partita".