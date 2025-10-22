FirenzeViola

Top FirenzeViola.it: il migliore a San Siro è Fazzini. Poi Fagioli e Dodo

di Niccolò Santi

Si chiude il sondaggio Top FirenzeViola riferito alla sfida di domenica sera contro il Milan. Secondo la maggior parte dei 969 votanti, il miglior giocatore della Fiorentina visto in campo a San Siro è Jacopo Fazzini (30,13%). Poi Nicolò Fagioli (16,2%). Terzo, sul podio, Dodo (13,83%). 

Ecco la classifica completa.

Fazzini 30.13 %
Fagioli 16.2 %
Dodo 13.83 %
Gosens 12.38 %
Nicolussi Caviglia 5.68 %
Pablo Marì 4.44 %
Parisi 3.61 %
De Gea 3.3 %
Ranieri 2.99 %
Gudmundsson 1.14 %
Pongracic 1.86 %
Kean 1.03 %
Dzeko 0.93 %
Piccoli 0.93 %
Sohm 0.93 %
Mandragora 0.62 %