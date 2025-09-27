Dalla Germania, Bayern Monaco su Vlahovic: già nel 2021 i bavaresi si erano interessati

Dalla Germania rimbalza una notizia, che per adesso in Italia non sta trovando conferme, riguardo ad un possibile interessamento del Bayer Monaco nei confronti di Dusan Vlahovic. Ovviamente l'interessamento sarebbe per giugno, quando il centravanti bianconero andrà in scadenza di contratto con la Juventus. Come riportato da Tuttomercatoweb.com l'idea è ancora in fase embrionale visto che i bavaresi hanno già in rosa una punta di livello assoluto come Harry Kane. Oltre a questo Rumenigge aveva dichiarato che in sede di mercato i tedeschi non faranno follie e viste le ambizioni, tra bonus alla firma e ingaggio, di Vlahovic per adesso l'opzione Bayern Monaco sembrerebbe da scartare.

La curiosità relativa a questa trattativa però riguarda il fatto che già in passato i bavaresi si erano interessati al centravanti serbo. Già nell'inverno del 2021 infatti i tedeschi avevano messo nel mirino Vlahovic, all'epoca alla Fiorentina, per l'estate successiva. La Juventus però fu più rapida e anticipò la concorrenza portandolo a Torino.