DALL'ARGENTINA, Che festa per Quarta al Monumental!

© foto di Federico De Luca 2024

Il Chino è tornato a casa: nella notte, Lucas Martinez Quarta ha fatto il suo secondo debutto al Monumental. Rientrato al River Plate a inizio gennaio dopo quattro anni e mezzo alla Fiorentina, il centrale classe '96 è partito titolare in un'amichevole di prestigio contro il Messico: lo ha fatto in una cornice spettacolare, con 80mila tifosi millionarios che lo hanno acclamato. Il Chino, visibilmente commosso, ha disputato 60 minuti da centrale difensivo accanto a un altro ex viola come German Pezzella. La partita è finita 2-0 per il River, con le reti di Giuliano Galoppo e Miguel Borja. Ecco, dai social del club argentino, le immagini del ritorno di Quarta al Monumental: