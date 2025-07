L'ex patron della Fiorentina Diego Della Valle insignito "cavaliere" in Francia

Parigi celebra l'ex patron della Fiorentina Diego Della Valle. L'imprenditore marchigiano è stato insignito nella Ville lumière del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, una delle più prestigiose onorificenze della Repubblica francese, conferita a chi si è distinto per la diffusione delle arti e della cultura in Francia e nel mondo.

A consegnare il distintivo, in una cerimonia intima al Ministero della Cultura, è stata la ministra Rachida Dati, che ha voluto rendere omaggio a Della Valle sottolineando "la capacità di unire la raffinatezza italiana all’eccellenza francese" e il contributo alla rinascita di maison storiche come Schiaparelli e Roger Vivier.

Tra i presenti, un gruppo ristretto di amici e partner di lungo corso, da Luca di Montezemolo a Urbano Cairo, da Enrico Mentana a Alessandro Giuli e volti di spicco della scena culturale e imprenditoriale franco-italiana, come Jean Todt, Michelle Yeoh e Delphine, Frédéric e François Arnault.

"Uomo di gusto e passione", ha commentato la ministra. Il suo legame con la Francia è profondo, fatto di affinità culturali, collaborazioni industriali e un’idea condivisa di bellezza che affonda le radici nel patrimonio europeo. Non a caso, nella motivazione si sottolinea il suo "impegno costante nella promozione dell’arte, della moda e del patrimonio culturale, in particolare attraverso il legame con la Francia e il sostegno a istituzioni come il Musée des arts décoratifs".