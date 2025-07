Baiano su Chiesa: "Per il rapporto qualità-prezzo sarebbe l'ideale per il Napoli"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri". Tra i tanti temi trattati anche quello relativo al futuro dell'ex viola Federico Chiesa. Queste le sue parole sull'esterno azzurro e in modo particolare su un suo possibile trasferimento al Napoli: "Di lui sappiamo il valore ma prima dell'infortunio, dopo non si è più visto. Per il rapporto qualità prezzo, tra i nomi fatti, sarebbe comunque il miglior profilo. Non solo per le cifre, che sarebbero al ribasso. Il Napoli lo prenderebbe a una cifra accettabile, e avresti non l'ultimo arrivato.

E non ha pretese di essere titolare. E poi gioca Politano ora, perché sa fare tutto, si sacrifica ed è adatto a quello che vuole Conte".