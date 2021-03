D.ROSSI, Quello del tecnico è un lavoro stressante

L'ex tecnico viola Delio Rossi ha commentato a Radio1 Sport le dimissioni di Prandelli da allenatore viola: "Quella di Prandelli mi sembra una scelta personale, quindi fatico a dare dei giudizi ed è giusto accettare la sua decisione. Il nostro è un lavoro stressante, solo che essendo pagati si è pensati che si debba sopportare anche lo stress. Un allenatore deve anche prendere le decisioni, e spesso sei da solo se la società non ti sta vicino. Ma, ripeto, poi dipende anche dalle persone. Il calendario fitto a causa della pandemia può incidere, così come gli stadi chiusi che sono un qualcosa di anomalo. Il campionato? Mi aspettavo delle difficoltà da parte della Juve, ma non di questa natura. Pirlo non ha un background da allenatore, non ha fatto la gavetta, ma la Juve ha fatto una scommessa - evidentemente col beneplacito dei senatori - e a questo punto fa bene a portarla avanti, lo trovo coerente. L'Inter in vetta non mi sorprende: ha dato continuità al lavoro dell'anno scorso, ha un allenatore importante: penso che vincerà il campionato. Il Milan sta andando oltre le proprie possibilità: da un punto di vista tecnico ci sono squadre che mi sembrano superiori".