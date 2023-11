FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clima rovente all'Allianz Stadium, dove è in corso Juventus-Inter. L'esterno colombiano ex viola e Juventus, Juan Cuadrado, è stato sommerso di fischi al momento della lettura delle formazioni da parte dei suoi ex tifosi, che non hanno preso per niente bene il suo passaggio in nerazzurro durante l'ultima sessione di mercato.