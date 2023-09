CUADRADO, Pace fatta coi tifosi interisti: presto un coro per lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Cuadrado ha fatto pace con i tifosi dell'Inter. La scorsa settimana l'esterno ex Juventus ha avuto il tanto atteso incontro con i rappresentanti della Curva Nord come era stato annunciato proprio nel giorno del suo acquisto, che aveva spiazzato lo zoccolo duro dei sostenitori nerazzurri. Da tempo il colombiano era infatti diventato uno dei nemici numero uno visto il suo trascorso in bianconero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo i fischi al suo ingresso in campo, dal derby anche il classe '88 avrà il suo coro e il sostegno del pubblico, come tutti gli altri compagni.

Dal punto di vista dell'inserimento in spogliatoio invece non ha avuto problemi, è stato immediato e sereno e sul campo si sono potuti osservare i risultati. Lautaro esultando con lui e postando sui social insieme all'ex Juventus ha mandato un messaggio ai suoi tifosi: il passato non conta. E Inzaghi sorride dopo averlo voluto a tutti i costi.