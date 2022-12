CORVINO, Sinisa, hai lottato fino all'ultimo. Mancherai

Dopo essere venuto al corrente della scomparsa di Siniša Mihajlović, il direttore dell'Area Tecnica del Lecce, nonché ex viola Pantaleo Corvino, ha voluto esprimere il suo personale cordoglio:

"Sinisa so che hai lottato da vero guerriero fino all’ultimo respiro della tua ultima partita, così come hai sempre fatto in campo. In questo momento trovo la forza solo per rivolgere alla moglie, ai figli e a tutti i suoi le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza.

Ciao Siniša mancherai a tutti noi"