Comolli su Vlahovic: "Al 99% resterà con noi per tutta la stagione"

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha rilasciato un'intervista a SkySport dopo i sorteggi della prima fase di Champions League parlando anche del futuro di Dusan Vlahovic: "Non c'è nessuna frizione tra noi e Dusan. Lui è parte della squadra, al 99% resterà e starà con noi per tutta la stagione. Ci sono state tante discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto. La sua permanenza è una buona notizia perché è un ottimo giocatore, anche lui vuole restare".
