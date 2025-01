CHIESA, Primo gol con la maglia dei Reds in FA Cup

Giornata importante per Federico Chiesa. L'ex esterno della Fiorentina infatti oggi ha trovato il suo primo gol con la maglia del Liverpool. Il numero 14 dei Reds, accostato anche ai viola in questo avvio di calciomercato invernale, è andato a segno nel 4-0 della squadra di Slot in FA Cup contro l'Accrington Stanley. Il tecnico olandese l'ha mandato in campo nella ripresa e al 90' il classe 1997 l'ha ripagato con un bel destro fuori area che si è insaccato nell'angolo basso alla destra del portiere avversario. Per Chiesa prima di oggi appena 4 partite e 123 minuti con la maglia del Liverpool. Di seguito il post X della pagina della FA Cup con il video del gol:

A first @LFC goal for Federico Chiesa 🇮🇹



He kept it low from distance, and it found the back of the net #EmiratesFACup pic.twitter.com/3KeA9h8FAx