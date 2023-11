CHIESA, Ottimismo per il rinnovo di un anno con la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Juventus sta dialogando con Federico Chiesa per il rinnovo del contratto dell'esterno d'attacco classe '97 acquistato dalla Fiorentina nell'estate 2020 per 50 milioni di euro più bonus. L'ex viola ha un accordo valido fino al 30 giugno 2025 e la prossima estate, non dovesse giungere a un accordo, potrebbe salutare Torino. La Juventus che la scorsa estate non aveva chiuso le porte a un suo addio adesso è sicura di andare avanti insieme a Chiesa e sta trattando il rinnovo del contratto con l'obiettivo di trattenerlo almeno un altro anno. La Juventus e il calciatore della Nazionale in questo momento non stanno ragionando a lungo termine, bensì discutono di un rinnovo di una ulteriore stagione fino al 30 giugno 2026.

Negli ultimi mesi ci sono stati scambi fitti tra il club di Torino e l'entourage del giocatore, nelle scorse settimane anche un incontro a Milano col suo agente Fali Ramadani. L'idea è quella di prolungare l'attuale contratto alle stesse cifre, circa cinque milioni di euro netti l'anno.

La trattativa non è in chiusura, ma c'è ottimismo. Dopo aver chiuso i rinnovi di Gatti, Locatelli, Fagioli e presto anche di Bremer, è sicura di arrivare a una stretta di mano in tempi ragionevoli.