Reginaldo: "Viola, se batti il Betis è l'anno buono. Il Chelsea non mi preoccupa"

vedi letture

Reginaldo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento attuale dei viola: "Palladino ha preso decisioni di personalità, come quella su Biraghi che poi è stato sostituito al meglio da Gosens. La squadra è forte, per me può piazzarsi anche in Champions League”.

Può essere l’anno della Conference?

“Se la Fiorentina supera lo scoglio Betis, può essere l’anno buono. Il Chelsea non dovrebbe preoccupare perché le italiane si esaltano contro le squadre più blasonate. Vedi l’Atalanta con il Liverpool e il Bayer Leverkusen”:

Cosa pensa di Kean?

“Non credevo facesse così bene, ma mi aspettavo che prendesse la Fiorentina come ultima opportunità per rilanciarsi davvero, nonostante la giovane età. Finalmente è protagonista, spero che possa rimanere a Firenze nonostante le voci di mercato”.