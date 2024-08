CHIESA, Chelsea può proporre scambio con Sterling

FirenzeViola.it

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus, da tempo in cerca di un acquirente per cedere il figlio d'arte. Dopo timidi sondaggi del Liverpool e la carenza di offerte nel corso del mercato, secondo quanto riferito da Mirror, potrebbe essere il Chelsea la prossima squadra a muoversi per l'ex Fiorentina. Su questo, il caso Raheem Sterling scoppiato ieri per l'esclusione dall'esordio di campionato con il City potrebbe tornare utile.

Infatti, secondo il tabloid inglese, il club londinese nei prossimi giorni vorrebbe presentare un'offerta alla Juventus per scambiare Sterling con Chiesa. Un'indiscrezione che lascia perplessi considerando il problema serio dell'organico folto di Maresca, con la formula dello scambio nemmeno così apprezzata dai Blues. Eppure la possibilità non va esclusa - evidenzia il tabloid inglese - visti i rapporti tessuti tra Sterling e la società bianconera prima della finestra di mercato estiva. Fattore che garantirebbe già le basi di un possibile trasferimento.