Chiesa ai box nel prossimo turno di Champions contro il Galatasaray

Federico Chiesa, inizialmente escluso dalla lista Champions del Liverpool, grazie ai due assist decisivi contro il Southampton, che gli sono valsi il premio di migliore in campo, e complice lo sfortunato infortunio, alla prima presenza, del classe 2006 Giovanni Leoni, l'ex viola si è guadagnato un posto in lista. Sfortunatamente però, dovrà rimanere ai box almeno per il prossimo turno contro il Galatasaray, a causa di un fastidio muscolare rimediato nell'ultima partita di Premier League, contro il Crystal Palace.

Queste le parole del suo allenatore, Arne Slot:

"Ha avuto un piccolo problema, credo sia la parola che si usa qui in Inghilterra, nell'ultima partita contro il Palace. Ci ha provato oggi, era in campo all'inizio ma non è riuscito a terminare la sessione, quindi abbiamo deciso di non prenderlo perché tra qualche giorno sarà di nuovo il Chelsea".