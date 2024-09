CASTROVILLI, Mi sento una persona nuova. Adoro Firenze

FirenzeViola.it

Ex del match, Gaetano Castrovilli ritrova la Fiorentina da avversario, ma soprattutto come titolare nella sua Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "Provo tante belle emozioni, adoro la città e i tifosi. Devo però mantenere il controllo di queste emozioni, visto che partirò titolare. Non voglio deludere il mister."

Sulla sua crescita dopo gli infortuni subiti in maglia viola: "Sono maturato, sia in campo che fuori, dopo l'infortunio. Mi sento una persona nuova, pronto per il rilancio. Oltre al mister, anche i miei compagni mi stanno aiutando. Il mister sta lavorando per costruire un gruppo unito."