BUSO, Vlahovic-Juve? Che smacco. Il tifo ora...

L'ex giocatore della Fiorentina (con un recente passato anche da allenatore delle giovanili viola e poi da collaboratore tecnico della Prima squadra con Cesare Prandelli) Renato Buso ha commentato ai microfoni del Tgr Rai Toscana lo strappo tra il club di Rocco Commisso e Dusan Vlahovic. Ecco le parole di Buso: "E' un caso abbastanza grosso per la Fiorentina e per tutta la società: adesso la cosa che più conta è la tenuta della squadra. Chi vuole bene alla Fiorentina, adesso stia vicino al gruppo che sta facendo bene. L'esplosione di Vlahovic? E' stato Prandell che gli ha dato fiducia, io invece l'ho seguito sotto gli aspetti tattici e tecnici ogni giorno. Dusan è un ragazzo che vuole arrivare in alto, è il primo ad arrivare agli allenamenti e sempre l'ultimo ad andare via: ha temperamento e personalità. Cosa direi ai dirigenti viola adesso? Se andasse alla Juve sarebbe un vero smacco... ci sono tanti club esteri che lo vogliono: per cui a tutti tranne che alla Juve".