Buso: "Manca un'identità, Pioli aveva in mente una Fiorentina simile al suo Milan. Chi entra deve avere gamba"

vedi letture

Renato Buso, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio analizzando il momento complicato della squadra di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Abbiamo creato pochissime occasioni e non abbiamo mai mostrato una vera identità. I risultati non mancano perché gli attaccanti non segnano, ma perché la squadra non ha ancora trovato un’identità precisa. Credo che Pioli avesse in mente una Fiorentina simile al suo Milan, basata su gioco verticale e palla a terra. Nella ripresa ci siamo affidati solo ai lanci lunghi, senza mai consolidare il possesso e in avanti manca movimento. Serve che Pioli metta un punto fermo sull’assetto tattico e trovi la soluzione giusta“.

I cambi non hanno inciso? "La differenza con il Como è stata evidente: noi abbiamo inserito altri centrocampisti, loro calciatori capaci di puntare l’uomo e ci hanno messo in difficoltà. Quando si fanno le sostituzioni, servono giocatori che possano cambiare il corso della partita: devono avere gamba, tenere il pallone e garantire solidità".