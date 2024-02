BREKALO, Gol e assist con l'Hajduk Spalato

FirenzeViola.it

Dopo l'esordio settimana scorsa contro il NK Osijek, Josip Brekalo oggi ha trovato anche il suo primo gol con la maglia del'Hajduk Spalato. L'esterno ex viola addirittura in occasione della sfida contro lo Slaven Koprivnica, vinta 4-0 dai bianchi, non ha solo segnato la sua prima rete ma ha realizzato anche il suo primo assist con la squadra croata. Curioso come in occasione del gol del vantaggio Brekalo abbia fornito l'assist per un altro ex viola come Nikola Kalinic. L'ala classe 1998 ha poi segnato la rete del momentaneo 2-0 dell'Hajduk.