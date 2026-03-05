Bonaventura dà l'addio al calcio: "La Nazionale la mia soddisfazione più grande"

Nel messaggio con cui Giacomo Bonaventura, 36 anni, ha dato l'addio al calcio, anche un ricordo della sua lunga e prestigiosa carriera. L'ex viola ha parlato così dei momenti più importanti vissuti sul campo: "Mi piacerebbe essere ricordato come un appassionato di calcio, uno che ha lavorato tanto e ha sempre cercato di dare il massimo, senza scorciatoie e senza furbizie. Ho sempre creduto nel lavoro e ho cercato di dare sempre il meglio di me. La mia soddisfazione più grande? Giocare per la Nazionale, il sogno di ogni ragazzo".