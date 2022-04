BETIS, Joaquin e Pezzella vincono la Copa del Rey

Il Betis vince la Copa del Rey. Sono necessari i calci di rigore per assegnare la Coppa Nazionale spagnola dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull’1-1 (in gol Iglesias per il Betis, Duro per il Valencia). Dai tiri dal dischetto è decisivo l’errore di Musah, mentre è Juan Miranda a firmare il penalty decisivo. Si tratta del terzo successo nella storia del club degli ex Fiorentina Tello, Joaquin e Pezzella.