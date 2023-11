BERNARDESCHI, Si propone alla Juve: "Ci sarò sempre"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto, torna a strizzare l'occhio alla Juventus nel corso di un'intervista con La Gazzetta dello Sport: "Conosco bene il mondo Juve, la squadra e Allegri. Me li aspettavo lì e sono felice. L'ambiente fa la differenza e quest'anno io rivedo lo spirito della vecchia Juventus".

Merito di Allegri?

"Du tutti: società, squadra e allenatore. Max è bravissimo a gestire e il 3-5-2 è il modulo ideale, la compattezza che c'è ora non la vedevo da anni. E non è vero che non gli piace attaccare, noi lo facevamo con cinque uomini. Semplicemente si adatta agli uomini che ha".

Vero che Chiesa rende di più in Nazionale?

"Questa cosa l'ho vissuta sulla mia pelle. Non è per il modulo o per il gioco, la Nazionale è una cosa e il club un'altra".

Se la Juve chiamasse, tornerebbe?

"Lì sono diventato uomo e calciatore di livello, c'è rimasto un pezzo del mio cuore. Per la Juve ci sarò sempre. E poi ho casa a Torino...".