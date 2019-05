Secondo quanto riporta il sito inglese hartlepoolmail.co.uk Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante della Fiorentina, il Middlesbrough vorrebbe ingaggiarlo come allenatore. L’argentino andrebbe a sostituire Tony Pulis, non promosso quest'anno in Premier League e dunque reduce da una stagione non positiva. In pole position rimane comunque Jonathan Woodgate, ex proprio del Middlesbrough.