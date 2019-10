BATISTUTA, Il 23 ottobre presentazione del docu-film

Come riporta SenseMedia, il 23 ottobre alle 21:30 verrà presentato in anteprima mondiale il docu-film su Gabriel Omar Batistuta, "El Numero Nueve". La cerimonia avrà luogo in occasione della 17^ edizione di "Alice nella Città", sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, come Evento Speciale. Al mattino verrà invece riservata una proiezione per gli studenti delle scuole, con la partecipazione dello stesso Batistuta.