Baroni a rischio, il Torino pensa a Palladino per sostituirlo

Baroni a rischio, il Torino pensa a Palladino per sostituirloFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:36Ex viola
di Redazione FV

Dopo la sconfitta di ieri in casa del Parma, fa rumore per il Torino il silenzio dei dirigenti che, a fine partita, non hanno parlato neanche con il tecnico Baroni, nonostante la presenza di Cairo allo stadio. Le voci di un sondaggio preliminare con Raffaele Palladino (l'alternativa è richiamare Paolo Vanoli) rendono ancora più profonda la crisi di un Toro che si ritrova con il peggior attacco e la peggior difesa del campionato.

In arrivo dunque giorni di riflessione al Filadelfia, come riporta La Stampa, e già sabato pomeriggio, all'Olimpico di Roma contro la Lazio, il Torino e il suo tecnico si giocano tantissimo prima della sosta di campionato.