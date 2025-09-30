Baroni a rischio, il Torino pensa a Palladino per sostituirlo
Dopo la sconfitta di ieri in casa del Parma, fa rumore per il Torino il silenzio dei dirigenti che, a fine partita, non hanno parlato neanche con il tecnico Baroni, nonostante la presenza di Cairo allo stadio. Le voci di un sondaggio preliminare con Raffaele Palladino (l'alternativa è richiamare Paolo Vanoli) rendono ancora più profonda la crisi di un Toro che si ritrova con il peggior attacco e la peggior difesa del campionato.
In arrivo dunque giorni di riflessione al Filadelfia, come riporta La Stampa, e già sabato pomeriggio, all'Olimpico di Roma contro la Lazio, il Torino e il suo tecnico si giocano tantissimo prima della sosta di campionato.
Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c'è il solito copione delle accuse mirate
