BARI, Per la panchina è viva anche l'idea Aquilani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la ricerca del nuovo allenatore in casa Bari, che dopo l’ultima difficile annata programma il futuro. Come riportato da Sky Sport il club biancorosso è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la panchina in vista del prossimo campionato. Con Pippo Inzaghi ormai destinato a diventare il nuovo allenatore del Pisa, il casa Bari al momento si valutano tre diversi profili. Si tratta di Longo, Sottil e Alberto Aquilani.