Autogol sfortunato per Biraghi a Bologna. L'avventura granata inizia nel peggiore dei modi

Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura a Torino di Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina ha propiziato ieri la vittoria del Bologna sui granata con un rocambolesco autogol nei minuti finali, proprio contro il suo ex allenatore Vincenzo Italiano che lo avrebbe rivoluto con sé in Emilia.

I quotidiani in edicola oggi bocciano l'ingresso, inevitabilmente, di Biraghi al Dall'Ara: il giudizio più alto è il 5,5 de La Gazzetta dello Sport (“Autogol decisivo”), 5 per il sintetico Corriere dello Sport (“Fa l’autogol”), mentre Tuttosport aggiunge un po’ di analisi: “Sfortunato ma anche poco lucido nell’autorete che costa la partita”. Questo il commento di TMW: “Entra come peggio non potrebbe, avendo la sfortuna di siglare l'autogol che consegna 3 punti agli avversari”.