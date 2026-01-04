Atalanta, Palladino euforico dopo la Roma: "È la vittoria della svolta"

(ANSA) - BERGAMO, 04 GEN - "Una partita perfetta e una serata magica, la vittoria importante che cercavamo da tempo. Una grande prestazione contro la miglior difesa del campionato. È la vittoria del gruppo e spero sia una svolta". Raffaele Palladino esulta per il successo di misura dell'Atalanta sulla Roma del grande ex Gian Piero Gasperini: "I miei sono entrati in campo come li vorrei sempre vedere. Siamo partiti con grande intensità e coraggio, anche se abbiamo rischiato all'inizio su nostro errore in uscita che poteva costarci caro", continua l'allenatore dei bergamaschi. "Una volta in vantaggio potevamo raddoppiare in ripartenza con Zalewski e sul gol inspiegabilmente annullato a Scamacca - spiega Palladino -. All'inizio del secondo tempo c'è stato un momento di sofferenza per un calo psicofisico. Mi sono piaciuti spirito e mentalità, sul gol annullato non c'è stato il contraccolpo mentale. Abbiamo giocato di reparto in attacco con una prestazione fantastica di Zalewski".

Il tecnico nerazzurro sottolinea la voglia di riscatto di un suo difensore che aveva commesso l'errore decisivo nel turno precedente: "Djimsiti è l'esempio che quando cadi ti devi rialzare, ha dato una grande risposta all'errore contro l'Inter. Ho visto un gruppo unito, dobbiamo continuare a scalare posizioni in classifica". Infine, sul match winner e sull'altro difensore titolare sostituito: "Scalvini stava migliorando, lo dicevo da tempp, e stasera è stata l'occasione giusta. Ha fatto una grandissima prestazione su Dybala in fase di non possesso e s'è spinto avanti con grandi qualità. Kolasinac ha avuto un colpo al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave". (ANSA).