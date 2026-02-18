Fiorentina all'esame glaciale di Bialystok: le ultime dalla Polonia

Su la Nazione un punto climatico sulla trasferta della Fiorentina. Una variabile mai come questa volta decisiva perché quello che sta interessando da mesi la Polonia è uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni, assicurano dalle parti di Bialystok. Figurarsi, poi, se la città in cui dovrà giocare la Fiorentina è una delle più a nord del Paese (la latitudine è la stessa di Copenaghen, tanto per intendersi), a meno di 60 km dalla Bielorussia e oltre 200 da Varsavia, dove la comitiva viola farà tappa oggi prima di dirigersi in pullman nel luogo in cui domani - alle 21 - andrà in scena il playoff d'andata contro lo Jagiellonia.

Rispetto alle scorse settimane, quando le temperature avevano toccato anche quota -25°C, le cose a dire il vero sono migliorate eppure in questi giorni il termometro non andrà mai sopra lo zero: tra oggi e domani sono attese infatti gelate tanto di mattina quanto di notte, con rischio neve (che peraltro è già abbondantemente accumulata per le strade di Bialystok) e tra i -10 e i -5° C di media giornaliera. Consapevole della trappola di ghiaccio che l'attende, la Fiorentina partirà oggi alla volta della Polonia attrezzata: i magazzinieri, rispetto alle normali trasferte di A, doteranno ciascun giocatore di indumenti termici e calzamaglie (oltre a classici cappotti e plaid da indossare in panchina) ma anche per l'alimentazione ci sarà un occhio di riguardo.

L'obiettivo è quello di sottoporre il meno possibile allo stress fisico i giocatori di Vanoli, in modo da poter poi riprendere la preparazione verso il Pisa da venerdì nel modo più naturale possibile, scrive il quotidiano.