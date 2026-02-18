Fiorentina in Polonia senza De Gea e Solomon: ecco il motivo delle due assenze
La Fiorentina partirà per Bialystok senza due titolari: secondo quanto appreso negli ultimi minuti, sull'aereo che condurrà Paolo Vanoli e i suoi verso la Polonia, dove domani si giocherà l'andata del playoff di Conference, non ci saranno né David De Gea né Manor Solomon. Entrambi non sono al meglio: lo spagnolo sarà assente anche dalla rifinitura di stamani a causa di una sub-lussazione del terzo dito della mano sinistra, problema fisico accusato sabato contro il Como; per l'israeliano invece un semplice attacco influenzale.
Vige la massima cautela in vista soprattutto della sfida di lunedì contro il Pisa e in questi giorni lo staff di Vanoli proverà a recuperare entrambi per il derby. Nel frattempo, il tecnico viola dovrà fare i conti con queste due assenze per la prima sfida contro lo Jagiellonia.
