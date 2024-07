ARTHUR, Interessa in Premier ma lo vuole anche il Como

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Como si sta dimostrando ambizioso con una campagna acquisti che possa regalare a Fabregas una squadra competitiva già al primo anno di Serie A. E dopo aver piazzato diversi colpi - tra cui Andrea Belotti - ha messo nel mirino un altro elemento passato di recente dalla Fiorentina, quale Arthur Melo.

Secondo Sky Sport il regista ex viola sarebbe l'ultima idea di mercato dei lombardi, che hanno fatto un sondaggio. Arthur non rientra nei piani della Juventus, come già di fatto rivelato dal suo procuratore Pastorello nelle settimane scorse, tanto da non essere stato convocato per la tournée in Germania. L'operazione però viene descritta come non facile, anche e soprattutto per via del pesante ingaggio percepito da Arthur da parte della Juventus. Le cose potrebbero trovare un compimento solamente se il club bianconero contribuisse al pagamento dello stipendio. Su Arthur, comunque, non c'è solo la Serie A: il brasiliano piace anche in Premier League, con Everton e Leicester su tutti.