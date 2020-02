AMORUSO, Viola potrebbero fare attacco a 3 col Milan

Lorenzo Amoruso, ex giocatore dei viola, ha parlato del momento della Fiorentina con queste parole: "Vlahovic ha conquistato sul campo il diritto a giocare contro il Milan. Io non escluderei l'impiego sia di Cutrone che di Vlahovic con Chiesa per mettere ancora più in difficoltà il Milan. I rossoneri attaccano in massa, avere tre persone del genere davanti può creare loro difficoltà. Il loro centrocampo è abbastanza particolare con giocatori in grado di inserirsi che sulla carta sono punte come Castillejo. Credo che per cambiare certi equilibri occorre tempo, Iachini sta facendo una formazione che sacrifica Chiesa perché gioca spalle alla porta. Badelj? A Genova è stato molto più padrone di quanto non lo fosse prima. Pioli? Non ha risolto i problemi del Milan perché concedono sempre 2 o 3 occasioni a partita, ma Ibrahimovic lo ha aiutato molto. Non va marcato troppo attaccato, ma non va concesso a lui troppo spazio. Meglio dargli la prima palla, ma non la seconda: Milenkovic può reggere l'urto fisicamente. Rebic? Corre tanto, non dà punti di riferimento e si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. La difesa della Fiorentina dovrà essere brava a limitare gli inserimenti. Kouame? Sicuramente un bel colpo, i viola hanno agito rapidamente credendo in quello che ha fatto in questo scorcio di stagione e lo scorso anno. Avranno fatto tutte le valutazioni del caso, anche mediche. Nella conferenza ha detto che dovrebbe essere a disposizione per fine aprile, probabilmente avrà già iniziato ad allenarsi con il gruppo".