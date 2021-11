AMORUSO, Per me FR7 e Pezzella si sono scontrati

Lorenzo Amoroso, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua sulla squadra di Vincenzo Italiano: “Quest’anno la squadra ha recuperato a livello fisico, tecnico e mentale almeno 4-5 giocatori. Quante volte ci siamo espressi lo scorso anno dicendo che quel sistema di gioco sacrificava tanti giocatori? Secondo me i due calciatori più esperti, Pezzella e Ribery, si sono fatti la guerra, avevano due filosofie di gioco diverse. Ha prevalso chi voleva che le cose restassero me erano”.

Le sta piacendo Torreira?

“Contro lo Spezia è stato sensazionale, non dimentichiamo che ha giocato pochissimo nell’ultimo anno. Un centrocampista centrale va valutato in due situazioni: fase difensiva - nella quale deve rimanere in posizione fungendo da frangiflutti davanti alla difesa - e fase offensiva - in cui bisogna considerare i palloni che non perde”.

Poi chi metterebbe sabato a centrocampo?

“Castrovilli ha fatto una grande partita anche contro lo Spezia, quindi lui. E poi Bonaventura, che è una certezza. Bisognerà stare attenti a non subire i gol in contropiede, perché va bene pressare alti ma se questo presuppone prendere gol… Mi girano le scatole”.

Sugli esterni invece?

"Sottil, Saponara e Callejon. Per me è questo l’ordine. C’è bisogno di chi ha voglia di fare la fascia bene, la Juve ha gente che corre tanto”.