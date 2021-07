AMERINI, Bianco ha qualità. Maleh già pronto per la A

L'ex Fiorentina Daniele Amerini ha parlato di Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 che ha stupito tutti durante il ritiro di Moena: "Seguendo le giovanili della Fiorentina conoscevo Bianco. Arrivato a Firenze dopo essere scartato da Fiorentina e Torino, si vedeva che aveva grandi qualità, nel frattempo ha acquisito tanta personalità. Per me ad oggi non è un play, però ha fatto ottime cose in quella posizione in ritiro. Non bisogna farci prendere dall'entusiasmo, i ritiri lasciano il tempo che trovano. Non sono il migliore per dargli consiglio visto che avrei suggerito a Vlahovic di andare a giocare ed invece si è riuscito ad imporre a Firenze. Io gli consiglierei comunque di andare a giocare anche in Serie B, però poi non si sa cosa può succedere".

E sul centrocampo della Fiorentina: "Amrabat è un buon giocatore ma è più adatto a giocare in un centrocampo a due, porta molto palla e non ha grande senso dell'inserimento; non so se è il giocatore ideale per il modulo di Italiano. Pulgar deve e può dare qualcosa in più rispetto a quello fatto vedere a Firenze. Maleh è un giocatore abbastanza pronto, ha qualche anno in più di Bianco e può far già bene con la Fiorentina; viene da una grande annata col Venezia ed è anche giusto che punti al salto di qualità provando a confrontarsi nel massimo campionato".