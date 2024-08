ALONSO, Lo cerca il Siviglia, lui gradisce la destinazione

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia continua a cercare tra gli svincolati un terzino sinistro, che in alternativa potrebbe prendere a costi contenuti, per ovviare alla partenza di Marcos Acuna, accasatosi al River Plate. Uno dei calciatori che è stato proposto è Marcos Alonso, accostato pure all'Inter diverse settimane fa, che ha detto no a offerte economicamente vantaggiose in attesa di un progetto che lo stimolasse davvero.

Secondo quanto riportato da Marca, il Siviglia sarebbe una soluzione che l'ex Fiorentina gradirebbe, sia perché comunque rimarrebbe in Spagna, sia perché andrebbe a far parte di un club importante. L'ex Chelsea dovrebbe comunque abbassare le proprie pretese salariali dato che la società non può permettersi di pagare più di quanto consentito dalle regole de LaLiga.