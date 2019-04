AG. DONADEL, Marco attende le decisioni di Mazzarri

Claudio Pasqualin, agente del centrocampista del Napoli, Marco Donadel, è intervenuto ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da Tuttonapoli.net: "Marco si allena con serietà e intensità, è un professionista e attende le decisioni di Mazzarri. Non c'è un caso Donadel al Napoli, il ragazzo ha recuperato dall'infortunio e non vede l'ora di gocare".