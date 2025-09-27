Adli: "Volevo restare al Milan ma mi hanno messo fuori rosa. Avevo offerte anche in Italia"

vedi letture

Yacine Adli, centrocampista francese lo scorso anno in prestito alla Fiorentina ed oggi in forza all’Al-Shabab in Arabia Saudita, è tornato a parlare del suo addio al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Queste le sue parole rilasciate in un'intervista all'Equipe: "Volevo assolutamente restare al Milan, ma purtroppo la società ha deciso che non facevo più parte dei piani. Ho quindi svolto una preparazione un po’ frammentata, dato che ero fuori squadra e volevano vendermi.

Ho ricevuto molte altre offerte, soprattutto in Italia, ma anche da alcuni club in Inghilterra e Francia. E poi ho avuto questa opportunità, che ho ritenuto la migliore per la mia famiglia".