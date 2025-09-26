Adesso è ufficiale: Federico Chiesa entra in lista Uefa per il Liverpool

Adesso è ufficiale: Federico Chiesa entra in lista Uefa per il LiverpoolFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20Ex viola
di Redazione FV

"Federico Chiesa è stato aggiunto alla nostra rosa per la Champions League". Lo ha annunciato il Liverpool attraverso i propri canali social. L'ex Juventus e Fiorentina, rimasto fuori dalla lista Uefa, è stato integrato a seguito del grave infortunio occorso a Giovanni Leoni (rottura del legamento crociato anteriore occorsa martedì sera nel match di Carabao Cup vinto per 2-1 contro il Southampton).

Nella stessa partita Chiesa ha fornito due assist, a Isak ed Ekitike. Una prestazione scintillante che ha convinto il tecnico Arne Slot ad aggregarlo ai calciatori che avrà a disposizione per le restanti sette gare del maxi-girone di Champions League.