Adani sul ko della Fiorentina: "Kean ha toccato il primo pallone all'82', attaccanti poco coinvolti dalla squadra"

Daniele Adani, ex giocatore della Fiorentina e opinionista calcistico, ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro il Como, durante la puntata di " Viva El Futbol". Queste le sue parole: "Nella ripresa il Como ha preso in mano il gioco calciando ben 12 volte. Una Fiorentina brutta non è riuscita a esprimere il proprio gioco, con molto merito da parte del Como. Kean ha toccato il primo pallone al 82' del secondo tempo, stesso discorso per Piccoli.

Gli attaccanti non sono riusciti ad entrare nel vivo del gioco anche perché sono stati coinvolti poco dalla squadra. Dopo il pareggio, la Fiorentina ha cercato di ricostruire la gara ma un errore di lettura è costato caro ed ha pagato con il gol del 2-1".