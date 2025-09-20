Adani sul Como: "Il Como spende bene. Paz ha attitudine al miglioramento, non è scontato"

L'ex calciatore della Fiorentina ed attuale opinionista Rai Daniele Adani ha parlato a margine di un evento a Lugano in esclusiva a Tuttomercatoweb, dando il suo giudizio anche su una squadra in rampa di lancio come il Como, domani avversario della Fiorentina:

"Io penso che dove potranno arrivare dipende solo da loro e da quanto riusciranno a difendere la loro filosofia e le loro idee. A me in modo naturale mi verrebbe da dire in eterno. Sono cresciuti, hanno raggiunto grandi obiettivi e risultati, insegnano agli altri come si lavora tra le varie aree e sanno comunicare bene attraverso al figura di Fabregas. Secondo me questa fedeltà porta ad una fidelizzazione. Tanti dicono che il Como spende ma poi il capitale viene sempre rivalutato, quindi più che spendere, spende bene, cercando talenti utili alla loro filosofia. Inoltre crea spettacolo ed emoziona la gente: ora è una squadra di tutti, non solo dei tifosi"

Il suo pensiero su Nico Paz: "Sta spiccando il volo verso il mondo intero e se sarà con la maglia del Real Madrid se lo godranno loro e lui arriverà nel posto migliore dove una stella può brillare. Sappiamo che confermarsi è più difficile che affermarsi e lui ha iniziato con un attitudine e un atteggiamento volti al miglioramento, una qualità non sempre scontata per quelli che hanno quel talento lì".