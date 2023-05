ADANI, Chiesa e Vlahovic non sono felici alla Juve

FirenzeViola.it

Intervenuto nel corso di 90° Minuto, storica trasmissione della Rai, l'ex calciatore e noto opinionista Daniele Adani ha detto la sua sul momento della Juventus parlando anche di due ex viola: "Alla Juve i gicoatori non sono felici e questo si sa. Ho sentito dire che Chiesa non sembra essere quello di prima, ma non è che si può disimparare a giocare, è semplicemente solo e spaesato in campo. Stessa cosa per Vlahovic, che è un grandissimo talento. Quando anche senatori come Rabiot o Danilo dicono che qualcosa non va significa che la situazione è grave. Non serve dare tutte le colpe ad Allegri, anche la società lo ha lasciato solo".