VERSO GENOVA, CON TANTO MERCATO. AMRABAT NODO DA SCIOGLIERE PRESTO. DOMINGUEZ SAREBBE UN BEL COLPO. GONZALEZ PUÒ ANCHE PARTIRE. CACCIA AL DIFENSORE CENTRALE

Il caldo non molla la presa, ma è già campionato. I viola debuttano alla fine di questa settimana contro Gilardino, grande ex della Fiorentina. Sembra ieri quando segnava in Champions League nella fantastica squadra di Prandelli. Oggi fa l’allenatore, a quanto pare con risultati efficaci: è stato lui a riportare il Grifone in serie A. La Genova rossoblu è impazzita per Retegui, in gol dopo 31 secondi al suo debutto con i liguri, e per i suoi compagni: gli abbonamenti sono oltre le 27mila unità, tanto per capirsi. La Fiorentina troverà una bolgia incredibile a Marassi, stadio infuocato per definizione. I viola dovranno farsi trovare pronti a reggere l’urto.

La Fiorentina è stata rinforzata da un mercato fino a questo momento positivo, ma le manca ancora qualcosa, soprattutto in difesa dove il sostituto di Igor non è ancora arrivato. Murillo è uno dei nomi fatti, ma c’è altro in giro.

Settimana cruciale, dunque perché la serie A accenderà il semaforo verde e perché la Fiorentina conoscerà la rivale da affrontare nel play off di Conference League (la vincente tra Rapid e Drebecen). In mezzo tanto mercato. Della difesa abbiamo detto, ma ci sono anche punti interrogativi perché qualcuno potrebbe andarsene. Amarabat è con la valigia in mano da tanto tempo eppure ancora non si è mosso. Il Manchester United lo monitora, ma non affonda. La pista della Juventus concretamente non è mai esistita. Rimangono gli inglesi gli interlocutori più credibili per la società viola.

Chi potrebbe sbarcare a Firenze? Si è parlato tanto di Vera, ma Dominguez sarebbe il colpo vero. Gran bel centrocampista, abile davanti alla difesa o come trequartista di movimento. Amrabat alla fine diventerà un ex? Se rimanesse dal punto di vista tecnico non sarebbe una cattiva notizia per Italiano, ma il centrocampista rivelazione del Mondiale in Qatar dovrebbe resettare la testa, cioè ritrovare forti motivazioni per continuare ad indossare la maglia viola. Negli ultimi mesi aveva affermato in più di una circostanza di volersene andare, infatti per Italiano non c’era più storia. Ma le vie del calcio sono infinite e c’è sempre una possibilità per tirare una linea. Essenziale, però, esserne convinti al cento per cento.

Attenzione a Gonzalez: intanto non ha giocato le ultime due amichevoli, ma questo potrebbe voler dire poco, magari pochissimo. Il dato, semmai, è che è un calciatore sempre seguito da club pesanti. La Fiorentina non intenzione di privarsene, è un pezzo pregiato dell’argenteria di casa, ma se arrivasse un’offerta irrinunciabile, lo scenario cambierebbe, eccome. Qualcosa intorno ai 40 milioni, per fare un esempio. Una vicenda da seguire con interesse e concentrazione. Certamente, in tal caso servirebbe in sostituzione dell’argentino un esterno di grandi capacità. Uno tipo Berardi… Il calabrese, però, è lusingato dalla Juventus che avrebbe intenzione di affondare il colpo. Entriamo nei 15 giorni finali del calciomercato e allora sì che può accadere di tutto.

Questo pomeriggio poi è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè e il calciatore della Juventus, Leonardo Bonucci, come testimoniato da una foto al mare. Sono saltate fuori voci incontrollate sulla possibilità che il giocatore fosse in ottica viola, ma in seguito sono arrivate le smentite della società. Un'operazione che avrebbe fatto un certo scalpore.

Bentornato campionato.